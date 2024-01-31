Бродячие собаки нападают на людей в Чкаловском районе Екатеринбурга

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным следствия, 22 января безхозные собаки напали на 18-летнюю девушку возле дома на улице Герцена. 23 января животные напали на 54-летнюю женщину на улице Стаханова.
Пройдет судебно-медицинские экспертизы для определения степени тяжести вреда пострадавшим. Будут приняты процессуальные решения.
В декабре 2023 года «МК-Урал» писал, что в Серове стая бродячих собак в районе улицы Луначарского напала на 19-летнюю девушку. По данному факту организована проверка.
В результате нападения собак пострадавшей причинены укушенные раны ног. Устанавливаются очевидцы, степень вреда, причиненного девушке.