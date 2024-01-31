Чердынь прощается с двумя погибшими в зоне проведения СВО земляками

В конце прошлой недели и в начале этой в Пермский край пришли еще несколько похоронок из зоны проведения СВО. Администрация Частинского муниципального округа сообщила о гибели Винокурова Сергея Алексеевича и Соснина Ивана Викторовича. Прощание с Иваном Сосниным прошло в селе Шлыки 31 января. О дате прощания с Сергеем Винокуровым сообщат дополнительно.