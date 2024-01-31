Чердынь прощается с двумя погибшими в зоне проведения СВО земляками

Скорбные известия потрясли Чердынский округ Пермского края. В начале января 2024 года при выполнении боевых задач в зоне проведения СВО погибли земляки Роман Мырзин и Артур Авотс.
Прощание с Мырзиным Романом Михайловичем прошло 31 января в Чердыни. Рядовой контрактной службы погиб в зоне спецоперации 5 января.
В клубе пос. Рябинино Чердынского округа 1 февраля состоится прощальная панихида с рядовым контрактной службы Авотсом Артуром Артуровичем. Он героически погиб 14 января. Военнослужащий представлен к награждению Орденом Мужества (посмертно).
«Трудно подобрать слова. Гордимся нашими ребятами, которые с честью защищают суверенитет нашего государства. Невосполнимые утраты. Глубокие соболезнования родным и близким», — говорится в некрологе главы Чердынского городского округа Анны Батаговой.
В конце прошлой недели и в начале этой в Пермский край пришли еще несколько похоронок из зоны проведения СВО. Администрация Частинского муниципального округа сообщила о гибели Винокурова Сергея Алексеевича и Соснина Ивана Викторовича. Прощание с Иваном Сосниным прошло в селе Шлыки 31 января. О дате прощания с Сергеем Винокуровым сообщат дополнительно.
Также сегодня, 31 января, администрация Березовского муниципального округа сообщила о прощании с погибшим в СВО 47-летним земляком Яковлевым Леонидом Александровичем.