В Намангане задержан председатель суда по уголовным делам при получении взятки в размере $2 тыс

На сегодняшнем заседании Пленума Верховного суда было рассмотрено и одобрено представление Генерального прокурора о привлечении к уголовной ответственности председателя Мингбулакского районного суда по уголовным делам Ш. С. по статье 210 УК (Получение взятки) и применении к нему меры пресечения в виде содержания под стражей.