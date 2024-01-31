В Намангане задержан председатель суда по уголовным делам при получении взятки в размере $2 тыс

Как сообщил пресс-секретарь Верховного суда Азиз Абидов, председатель Мингбулакского районного суда по уголовным делам Ш. С. был задержан при получении взятки в размере $2 тыс.
Выяснилось, что Ш. С. получил деньги от отца мужчины, обвиняемого по п. «а» ч. 3 статьи 167 УК РУз (Хищение путем присвоения или растраты, совершенное в особо крупном размере) в обмен на смягчение наказания.
На сегодняшнем заседании Пленума Верховного суда было рассмотрено и одобрено представление Генерального прокурора о привлечении к уголовной ответственности председателя Мингбулакского районного суда по уголовным делам Ш. С. по статье 210 УК (Получение взятки) и применении к нему меры пресечения в виде содержания под стражей.