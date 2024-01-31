В Краснодаре прогремел второй за день мощный «взрыв»

У горожан в нескольких микрорайонах дрожали окна. Мощный звук, похожий на взрыв, был слышен в центральной части города и отдаленных районах.



Первый «взрыв» произошел около 14:15. Происшествие заставило беспокоится жителей и гостей Краснодара.



Ранее «Новая Кубань» сообщала, что два мощных хлопка краснодарцы слышали днем 30 января. Власти города сообщили, что поводов для паники нет. Грохот был вызван самолетом, переходившим неподалеку от города на сверхзвуковую скорость. Также граждан призвали доверять только официальным источникам информации. Сообщения о том, что жители Краснодара услышали громкий звук, похожий на взрыв, широко распространилась в социальный сетях.