Кот Кеша ценой своей жизни спас хозяйку на пожаре в доме в Усть-Ордынском

В МЧС рассказали о пожаре в поселке Усть-Ордынском, где домашний питомец ценой своей жизни спас хозяйку. Возгорание случилось в квартире деревянного дома из-за короткого замыкания электропроводки на веранде. По словам 83-летней женщины, она вышла на улицу и была уверена, что кот также выбежал за ней. Об этом пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.
Женщина рассказала, что спала во время пожара. Ее кот Иннокентий почувствовал неладное и начал громко и настойчиво мяукать. Хозяйка встала и пошла за ним. Когда она открыла входную дверь, то увидела, как горит веранда. Женщина выбежала из дома. Пенсионерка была уверена, что кот также последовал за ней, как это делал всегда. Но, к сожалению, питомца рядом не оказалось.
Огнеборцы нашли кота Иннокентия под завалами. Добавим, что возгорание ликвидировали на площади 77 кв.метров.