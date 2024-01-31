Кот Кеша ценой своей жизни спас хозяйку на пожаре в доме в Усть-Ордынском

Женщина рассказала, что спала во время пожара. Ее кот Иннокентий почувствовал неладное и начал громко и настойчиво мяукать. Хозяйка встала и пошла за ним. Когда она открыла входную дверь, то увидела, как горит веранда. Женщина выбежала из дома. Пенсионерка была уверена, что кот также последовал за ней, как это делал всегда. Но, к сожалению, питомца рядом не оказалось.