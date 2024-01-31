Летевший из Москвы на Кубу самолет экстренно сел в Петербурге

Представитель компании уточнила, что предположение о выработке топлива было ошибочным со стороны пользователей соцсетей. Также всех пассажиров заранее уведомили о дополнительной посадке: сообщение пришло путешественникам в личные кабинеты утром, 30 января. Обеспокоенные туристы сообщили, что им пришлось выйти из самолета, забрать свой багаж и заново пройти регистрацию.