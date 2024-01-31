Летевший из Москвы на Кубу самолет экстренно сел в Петербурге

Рейс авиакомпании Nordwind, направлявшийся из России на Кубу, внезапно сел в Пулково днем, 31 января. Но спустя несколько часов вновь вылетел в курортный аэропорт Кайо-Коко. Экстренно посадить железную птицу пришлось из-за погодных условий. Об этом пишет туристический портал Profi.Travel.
— Посадка планировалась изначально из-за сильных ветров над Атлантикой и риска нехватки топлива. Перед этим борт сделал несколько кругов над петербургским аэропортом из-за действующего плана «Ковер», — цитирует платформа гендиректора Pegas Touristik Анну Подгорную.
Представитель компании уточнила, что предположение о выработке топлива было ошибочным со стороны пользователей соцсетей. Также всех пассажиров заранее уведомили о дополнительной посадке: сообщение пришло путешественникам в личные кабинеты утром, 30 января. Обеспокоенные туристы сообщили, что им пришлось выйти из самолета, забрать свой багаж и заново пройти регистрацию.