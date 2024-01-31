Рабочий погиб на месторождении в Мангистауской области

«Во время подъема он получил поражение электрическим током из-за повреждения электрического кабеля, что привело к растеканию тока на корпус конструкции. Сотрудники скорой медицинской помощи, прибывшие на место происшествия, констатировали смерть работника. В качестве предварительной причины происшествия указывается нарушение требований правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», — пишет издание.