Рабочий погиб на месторождении в Мангистауской области

Как пишет Lada.kz, в соцсетях распространяется информация, что 27 января 2024 года на территории месторождения «Узень», принадлежащего АО «Озенмунайгаз», произошел трагический инцидент.
«Погиб работник ТОО “МунайСпецСнабКомпани”, подрядной организации АО “Озенмунайсервис”. Событие произошло в 21:25 во время проведения работ по капитальному ремонту скважины № 4192, которые выполнялись рабочими НГДУ-3», — отмечает издание.
Сообщается, что, по данным предварительного отчета, машинист цементировочного агрегата ТОО «МунайСпецСнабКомпани» поднимался по лестнице культ-будки — жилого вагона на колесах, предназначенного для проживания работников бригады.
«Во время подъема он получил поражение электрическим током из-за повреждения электрического кабеля, что привело к растеканию тока на корпус конструкции. Сотрудники скорой медицинской помощи, прибывшие на место происшествия, констатировали смерть работника. В качестве предварительной причины происшествия указывается нарушение требований правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», — пишет издание.