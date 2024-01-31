В Воронеже двух мужчин осудят за поездку на крыше автобуса под фейерверк

В кратчайшие сроки сотрудники полиции задержали любителей праздника на транспорте и доставили их в отдел для разбирательства. По данным полиции, это оказались те же люди, которые 3 ноября ехали по улице Ильича в Воронеже в ванне, используемой в качестве прицепа иномарки.