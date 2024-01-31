В Воронеже двух мужчин осудят за поездку на крыше автобуса под фейерверк

ВОРОНЕЖ, 31 янв — РИА Новости. Двое молодых людей пойдут под суд в Воронеже: запуская фейерверки, они прокатились на крыше маршрутного автобуса по центру города, а до этого устроили катание по улицам в ванне, сообщает прокуратура региона.
Как ранее информировала полиция, вечером 15 ноября прошлого года двое молодых людей на центральной улице города — проспекте Революции — забрались на крышу автобуса маршрута № 9КА, и по ходу его движения запускали фейерверки, снимая это на видео и выкладывая в интернет.
В кратчайшие сроки сотрудники полиции задержали любителей праздника на транспорте и доставили их в отдел для разбирательства. По данным полиции, это оказались те же люди, которые 3 ноября ехали по улице Ильича в Воронеже в ванне, используемой в качестве прицепа иномарки.
Полиция в отношении двух жителей Новоусманского района, 22 и 25 лет, возбудила дело о хулиганстве. Фигурантов отпустили под подписки о невыезде.
«Прокуратура Центрального района направила в суд резонансное уголовное дело по обвинению двух воронежцев в хулиганстве… Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Центральный районный суд Воронежа», — говорится в сообщении.
Санкцией статьи о хулиганстве предусмотрено максимальное наказание до семи лет лишения свободы.