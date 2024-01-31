Женщина и ребенок едва не скончались после приема антибиотика в СКО

— Аллергическая реакция на введение цефтриаксона развилась в течение 15 минут до приезда наших сотрудников. После оказания помощи сознание прояснилось, состояние пациентки улучшилось. Госпитализирована в стационар. Благодаря слаженным действиям и отработанным навыкам сотрудников службы скорой медицинской помощи были спасены человеческие жизни. Необходимо помнить, что перед введением необходимо проведение пробы на чувствительность к антибиотикам. Особенно при применении антибиотиков группы цефалоспоринов — к ним относится ЦЕФ-3, цефтриаксон, цефазолин и прочие — которые очень широко применялись во время пандемии COVID-19, и большая прослойка населения оказалась аллергизована, — добавили в центре скорой медицинской помощи.