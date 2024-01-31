Казанцы жалуются на образовавшиеся на козырьках крыш домов огромные сосульки

Центр города также сталкивается с этой же проблемой: многочисленные здания с покатыми крышами покрыты толстым слоем снега, который начал интенсивно таять с наступлением тепла. Это создаёт реальную угрозу для прохожих из-за возможности падения ледяных глыб и сосулек. Горожане выражают обеспокоенность, опасаясь выходить на улицу не только из-за скользких тротуаров, но и потенциально смертельной угрозы сверху.