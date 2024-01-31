Казанцы жалуются на образовавшиеся на козырьках крыш домов огромные сосульки

В Казани тревожная ситуация сложилась вокруг двухэтажного дома на улице Королёва, который, по словам местных жителей, превратился в «резиденцию Снежной Королевы». Здание покрыто ледяными глыбами, а двери и окна замерзают так сильно, что открыть их становится настоящим испытанием.
Центр города также сталкивается с этой же проблемой: многочисленные здания с покатыми крышами покрыты толстым слоем снега, который начал интенсивно таять с наступлением тепла. Это создаёт реальную угрозу для прохожих из-за возможности падения ледяных глыб и сосулек. Горожане выражают обеспокоенность, опасаясь выходить на улицу не только из-за скользких тротуаров, но и потенциально смертельной угрозы сверху.
Ранее мы писали, что в Казани жители верхних этажей многоквартирных домов начали борьбу с талым снегом и сосульками на крышах. С приходом весны потолки казанцев начали протекать.