В Минске пенсионерка перевела мошенникам $6700, испугавшись конфискации

В Минске пенсионерка перевела мошенникам 6,7 тысячи долларов, испугавшись конфискации валюты. Подробности рассказали в пресс-службе Следственного комитета.
Из материалов дела следует, что 73-летней женщине позвонила неизвестная, которая представилась оператором сотовой связи. Она рассказала, что при помощи паспортных данных минчанки за границей проводятся сомнительные денежные операции. Чтобы заблокировать доступ к карт-счетам, звонившая посоветовала установить специальное мобильное приложение. Пенсионерка так и сделала. Также у минчанки поинтересовались, если ли у нее валюта. Женщина сообщила, что собирает деньги, однако ей сразу же сказали про незаконное хранение иностранной валюты без соответствующей декларации.
Позднее жительнице Минска позвонил мужчина. Он представился сотрудником правоохранительного ведомства. Звонивший заявил, что по закону женщина должна задекларировать валюту, иначе ее 6,7 тысячи долларов будут конфискованы. Чтобы быть более убедительным, мошенник звонил пенсионерке по видеосвязи и показал свое фальшивое удостоверение. Ничего не заподозрив, женщина перевела всю сумму на карт-счет. Но когда она решила проверить баланс своей карты, то увидела, что денег на счету нет.
«В итоге телефонные мошенники завладели денежными средствами минчанки на общую сумму более 21 000 белорусских рублей», — сказали в СК.