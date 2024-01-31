В Минске пенсионерка перевела мошенникам $6700, испугавшись конфискации

Из материалов дела следует, что 73-летней женщине позвонила неизвестная, которая представилась оператором сотовой связи. Она рассказала, что при помощи паспортных данных минчанки за границей проводятся сомнительные денежные операции. Чтобы заблокировать доступ к карт-счетам, звонившая посоветовала установить специальное мобильное приложение. Пенсионерка так и сделала. Также у минчанки поинтересовались, если ли у нее валюта. Женщина сообщила, что собирает деньги, однако ей сразу же сказали про незаконное хранение иностранной валюты без соответствующей декларации.