Нетрезвый могилевчанин надругался над государственным флагом

Инцидент произошел вечером 21 января 2024 года возле торгового центра на пр. Пушкинском в Могилеве. 39-летний обвиняемый потянул за полотнище и сорвал со здания торгового объекта государственный флаг, после чего сломал древко и небрежно смял его полотнище. Такое отношение к государственным символам расценивается как оскорбительное.