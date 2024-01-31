Нетрезвый могилевчанин надругался над государственным флагом

Инцидент произошел вечером 21 января 2024 года возле торгового центра на пр. Пушкинском в Могилеве. 39-летний обвиняемый потянул за полотнище и сорвал со здания торгового объекта государственный флаг, после чего сломал древко и небрежно смял его полотнище. Такое отношение к государственным символам расценивается как оскорбительное.
Действия мужчины квалифицированы по ст.370 Уголовного кодекса — надругательство над государственной символикой. Прокурор санкционировал заключение под стражу с учетом обстоятельств преступления, а также данных о личности обвиняемого, который ранее неоднократно привлекался к административной и уголовной ответственности.