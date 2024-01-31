Всех музыкантов «Би-2» депортировали из Таиланда в Израиль

Как сообщил генконсул РФ в провинции Пхукет Владимир Соснов, 27 января иммиграционными властями было принято решение этапировать музыкантов из Пхукета в центр временного содержания иммиграционного бюро королевской полиции Таиланда в Бангкоке для последующей депортации. По его словам, пятеро из семи участников группы являются гражданами России, еще два ее члена въехали в Таиланд по паспортам Израиля и Австралии. Гражданство этих стран есть у солистов и основателей коллектива Бортника (Лева «Би-2», внесен в реестр иноагентов) и Умана (Шура «Би-2»).