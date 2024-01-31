В полиции Алматы выявили недостачу оружия

АЛМАТЫ, 31 янв — Sputnik. В полиции Алматы заявили о пропаже оружия из своих стен.
Часть пропавших образцов были изъяты по уголовным делам 2023 года, часть сдало население в рамках акции по его выкупу, сообщили в департаменте полиции.
В полиции подчеркнули, что это оружие не относится к тому, которое изъяли по делам о январских событиях 2022 года.
«Управлением собственной безопасности департамента в ходе ревизии выявлен факт недостачи оружия, изъятого по уголовным делам 2023 года, а также сданного населением в рамках акции по его выкупу. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания», — сообщили в ДП Алматы.