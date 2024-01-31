В полиции Алматы выявили недостачу оружия

«Управлением собственной безопасности департамента в ходе ревизии выявлен факт недостачи оружия, изъятого по уголовным делам 2023 года, а также сданного населением в рамках акции по его выкупу. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания», — сообщили в ДП Алматы.