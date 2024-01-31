Системы ПВО уничтожили 20 украинских ракет в небе над Крымом

«Около 17:00 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением 20 авиационных управляемых ракет по объектам на территории Российской Федерации», — подчеркнули в ведомстве.
Уточняется, что 17 снарядов удалось уничтожить над акваторией Черного моря и еще три — над самим полуостровом. Обломки ракет упали на территорию воинской части в районе Любимовки. Повреждений авиатехники нет, резюмировали в министерстве.
ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В частности, минувшей ночью системы ПВО уничтожили дрон над Псковской областью. Во вторник силы противовоздушной обороны отразили атаки украинских беспилотников в пяти регионах — Крыму, Белгородской, Брянской, Калужской и Тульской областях. Всего удалось уничтожить 21 летательный аппарат.
В Севастополе и Крыму действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в других людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.