Минобороны сообщило о попытке ВСУ атаковать Крым ракетами

Позднее губернатор уточнил, что военные отразили «массированную атаку» на Севастополь. По предварительной информации, было сбито более шести ракет, написал он. По его словам, близ улицы Федоровской обломки сбитой ракеты упали в частном секторе, пострадавших нет. Однако в садовом товариществе «Усть-Бельбек», по предварительным данным, от упавших обломков были незначительно повреждены 12 строений — в частности, там выбило стекла, повредило заборы.