Бизнесвумен, выигравшая на аукционе аренду знаменитой бухарской кофейни, должна государству более полумиллиарда сумов

«Новая информация по делу аукциона в Бухаре. Сегодня против победительницы аукциона Гафуровой Зилолы подан иск в суд. Короче, победитель аукциона задолжал государству 578 миллионов за неуплату аренды за 2 месяца. Истец просит взыскать эту сумму с ответчика и расторгнуть договор аренды», — пишет Troll.uz.