Бизнесвумен, выигравшая на аукционе аренду знаменитой бухарской кофейни, должна государству более полумиллиарда сумов

Напомним, что онлайн-аукцион на аренду помещения знаменитой в Бухаре кофейни Wishbone выиграла некая Зилола Гафурова. Сумма годовой аренды по итогам торгов составила 3,5 миллиарда сумов.
Как сообщил Troll.uz, сегодня история получила продолжение. Стало известно, что победительница аукциона задолжала государству 578 миллионов сумов за неуплату аренды за два месяца.
«Новая информация по делу аукциона в Бухаре. Сегодня против победительницы аукциона Гафуровой Зилолы подан иск в суд. Короче, победитель аукциона задолжал государству 578 миллионов за неуплату аренды за 2 месяца. Истец просит взыскать эту сумму с ответчика и расторгнуть договор аренды», — пишет Troll.uz.
Блогер также считает, что должница обязана еще заплатить 500 миллионов за репутационный ущерб владельцам кафе.
Центр по эффективному использованию объектов государственной собственности при Агентстве по управлению государственными активами предъявил Зилоле Гафуровой претензию о взыскании этой суммы и немедленном расторжении договора аренды.
«Ответчик не выполнил свои обязательства. Договор расторгается в одностороннем порядке и не подлежит восстановлению», — говорится в претензии центра.
Как и предполагалось, аукцион оказался «фейковым», Зилола Гафурова — неплатежеспособной, а судьба помещения теперь вызывает еще больше вопросов.