Заключённый напал на медработников в колонии Уральска

Врачи рассказали, что мужчина был не согласен с предложенным ему лечением. Начал с оскорблений в адрес фельдшера. Тогда охранник увёл заключенного в камеру. Однако тот вернулся и набросился на работников медпункта.
По словам медиков, одного он пнул в спину, другого стукнул в плечо, третьего ударил по лицу.
Медики требуют усилить меры безопасности в колонии. По их словам, нужно установить тревожную кнопку и увеличить число тех, кто будет охранять фельдшеров.
В ДУИС решили провести служебное расследование.
«Действительно, вчера произошёл конфликт между медицинским работником и осуждённым по вопросу получения медобслуживания. Ведётся служебное расследование. Учреждение работает в штатном режиме, медики на работе находятся. Я сейчас не могу подробности разглашать, но хочу заверить, что медицинские работники находятся под сопровождением, в медицинской части военнослужащие находятся», — сообщил замначальника ДУИС по ЗКО Аскар Тлегенов.