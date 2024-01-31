Силы ПВО уничтожили над акваторией Черного моря 17 ракет

Силы ПВО армии России уничтожили 17 ракет над акваторией Черного моря. Кроме этого, сбито три ракеты над Крымским полуостровом.
Минобороны РФ опубликовало подробности массированной атаки на объекты страны сегодня около 17.00.
«Пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением 20 авиационных управляемых ракет по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что обломки украинских ракет упали в зону воинской части около Любимовки. Повреждения авиационной техники не зафиксированы.