Под Харьковом уничтожен немецкий зенитный комплекс IRIS-T

Эта площадка использовалась еще Советской армией. До начала СВО здесь располагалась система ПВО С-300ПС, которая была уничтожена в 2022 году.
«Наши разведчики и ракетчики сработали очень оперативно и вынесли данный комплекс противника», — написал по поводу уничтожения IRIS-T канал «Старше Эдды».
IRIS-T — немецкий комплекс средней и малой дальности, ВСУ задействовали его не только для борьбы с авиацией ВКС России, но и для перехвата российских ракет. Так что его уничтожение значительно облегчит нанесение воздушных ударов на харьковском направлении.