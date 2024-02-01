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Под Харьковом уничтожен немецкий зенитный комплекс IRIS-T

Появилось видео уничтожения немецкой системы ПВО средней дальности IRIS-T. ВСУ либо перехитрили сами себя, либо недохитрили, разместив зенитный комплекс на хорошо известной РФ позиции у поселка Лесное в Харьковской области.

Эта площадка использовалась еще Советской армией. До начала СВО здесь располагалась система ПВО С-300ПС, которая была уничтожена в 2022 году.

«Наши разведчики и ракетчики сработали очень оперативно и вынесли данный комплекс противника», — написал по поводу уничтожения IRIS-T канал «Старше Эдды».

IRIS-T — немецкий комплекс средней и малой дальности, ВСУ задействовали его не только для борьбы с авиацией ВКС России, но и для перехвата российских ракет. Так что его уничтожение значительно облегчит нанесение воздушных ударов на харьковском направлении.

Интернет