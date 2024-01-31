Имущество на вычет: что могут конфисковать за фейки об армии

Закон о конфискации имущества у осужденных за фейки о российской армии коснется только новых уголовных дел, к ранее вынесенным приговорам он применяться не будет, пояснили опрошенные «Известиями» юристы. 31 января Госдума приняла соответствующий закон в третьем чтении. Эксперты указывают, что изъять в доход государства можно исключительно имущество, полученное при организации преступления или в качестве вознаграждения за него. При этом они не исключают, что если эта процедура окажется невозможной, конфисковать могут и эквивалентные ценности — например, недвижимость. Как будет работать закон — в материале «Известий».