Имущество на вычет: что могут конфисковать за фейки об армии

Закон о конфискации имущества у осужденных за фейки о российской армии коснется только новых уголовных дел, к ранее вынесенным приговорам он применяться не будет, пояснили опрошенные «Известиями» юристы. 31 января Госдума приняла соответствующий закон в третьем чтении. Эксперты указывают, что изъять в доход государства можно исключительно имущество, полученное при организации преступления или в качестве вознаграждения за него. При этом они не исключают, что если эта процедура окажется невозможной, конфисковать могут и эквивалентные ценности — например, недвижимость. Как будет работать закон — в материале «Известий».
Когда применяется конфискация
За фейки о российской армии и публичные призывы к действиям, угрожающим безопасности государства, теперь могут лишить имущества — соответствующий закон 31 января приняла Госдума. Поправки в УК должны пресечь преступную деятельность, «подрывающую основы конституционного строя и обороноспособности страны», говорится в пояснительной записке.
Закон вносит изменения в статью УК РФ о конфискации имущества — он расширяет перечень оснований для ее применения.
До последнего момента, возможность конфискации денег, ценностей и иного имущества распространялась на осужденных за убийства, умышленное причинение вреда здоровью, организацию преступного сообщества, бандитизм, получение взятки и теракт.
В 2022 году суды приняли такое решение в отношении в 4 195 человек, заявлял на заседании Пленума Верховного суда РФ судья ВС Олег Борисов. Но только за шесть месяцев 2023 года их число выросло до 6,5 тысяч, отметил он.
Теперь же конфисковывать имущество можно будет у осужденных еще по двум статьям. А именно — за распространение фейков о ВС РФ (ст. 207.3 УК) и публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства (ст. 280.4 УК).
Отдельно в новом законе указывается, что речь идет только о делах, обязательным признаком которых будет совершение преступлений из корыстных побуждений, например, по найму.
— Статья о конфискации в Уголовном кодексе существует с 2008 года, — рассказал «Известиям» руководитель юридической коллегии «Белая сова» Денис Хузиахметов. — И сейчас законодатель лишь дополнил данную статью. Применение конфискации будет решается судом по каждому делу отдельно, и не является обязательным условиям в случае осуждения по приведенным составам.
К лицам, которые совершили преступления до вступления в законную силу новых поправок, конфискация применяться не будет, указала член Ассоциации юристов России Татьяна Завьялова. Она напомнила, что закон обратной силы не имеет. Об этом же заявил и Денис Хузиахметов. Он тоже отметил, что «закон коснется только вновь осужденных лиц».
Дополнена и статья 48 УК РФ, позволяющая лишать воинских и почетных званий и госнаград. Основанием для этого также могут стать приговоры за распространение фейков о ВС, а кроме этого — об их дискредитации, публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности, нарушению территориальной целостности России, к введению санкций против нее и ее граждан.
Справка «Известий»
Большинство этих статей появилось в УК в последние два года. Так, ст 280.3, предусматривающая уголовное наказание за дискредитацию ВС РФ, вступила в силу 5 апреля 2022 года. Первый приговор по ней в июле 2022 года вынес Мещанский суд Москвы — муниципальный депутат Красносельского округа столицы Алексея Горинова был осужден на семь лет лишения свободы.
Почти за два года Следственный комитет России возбудил 273 дела по этой статье, заявил в середине января 2024 года председатель ведомства Александр Бастрыкин. За дискредитацию использования Вооруженных сил РФ возбуждено 81 уголовное дело.
Как будет работать новый закон о конфискации
Конфискация будет применяться, например, за публикацию недостоверной новости по заказу от третьего лица за оплату, пояснил «Известиям» вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецов.
По его словам, конфисковано может быть имущество, которое было получено в результате совершения преступления.
— Так, например, если лицо опубликовало недостоверную новость и прикрепило к ней ссылку на сбор средств, полученные в результате такой публикации средства могут быть конфискованы, — сказал юрист.
Он отметил, что конфисковать не смогут то имущество, которое не связано с его деятельностью по распространению недостоверной информации.
— То есть уголовно-правовой механизм направлен на обращение в доход государства имущества, полученного только преступным путем, — подчеркнул Владимир Кузнецов.
На заседании в декабря 2023 года Пленум ВС принял дополнении к своему постановлению 2018 года по вопросам применения конфискации. В прошлом постановлении было указано, что конфисковывать можно деньги, ценности и иное имущество, полученные в результате совершения преступлений. Кроме того, эта мера распространяется на орудия и оборудование, которые использовались в этих деяниях.
В дополнении же указывалось, что могут быть конфискованы персональные компьютеры, ноутбуки, планшеты, мобильные телефоны, смартфоны и другие устройства — в том случае, если доказано, что они использовались для организации или совершения преступления.
— Что конкретно будут конфисковывать, покажет только судебная практика, когда она сложится, — заявил «Известиям» юрист Андрей Лисов. — Но по замыслу законодателей, заложен большой запас возможностей, которые при должной трактовке и отсутствии конкретного списка позволяют конфисковывать разную собственность.
Он полагает, что если изъять имущество, которое получено в процессе организации или совершения преступления, не получится, то могут быть конфискованы и эквивалентные ценности.
— То есть могут забрать, например, «чистую» недвижимость на ту же сумму, — пояснил Андрей Лисов.
Без наград и званий
Из комментариев депутатов Госдумы следует, что поправки будет направлены в первую очередь против тех, кто уехал из страны и из-за границы участвует в кампании по дискредитации России, ее армии.
Абсолютное большинство депутатов выступает за необходимость «наказания предателей, которые из-за рубежа льют грязь на нашу страну, солдат и офицеров, участвующих в СВО, поддерживают и финансируют нацистский киевский режим», написал в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.
По его словам, принятое Госдумой решение позволит наказывать тех, «кто ведет деятельность против своей страны, — лишать этих негодяев почетных званий, а также конфисковывать их имущество, деньги и иные ценности».
Председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская еще на стадии внесения документа в парламент указывала, что требования расширить конфискацию на ряд статей УК зазвучали сразу после начала специальной военной операции.
«И они усиливались с каждым хамским высказыванием в адрес России, с каждой подлостью, оплаченной западными печеньками (тридцать сребреников теперь переводятся в печеньки по курсу)», — сказала она.
За принятие документа проголосовали 377 депутатов, воздержавшихся или тех, кто против, не было.
«Под законопроектом подписи 395 депутатов. Это наша общая, единая позиция. Это будет справедливое наказание для негодяев», — заявил председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев в своем Telegram-канале.
Совет Федерации рассмотрит закон 7 февраля на пленарном заседании, рассказал «Известиям» глава комитета Совета федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.