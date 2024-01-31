Для экс-замминистра просвещения Раковой запросили восемь лет колонии

«Прокурор запросил 8 лет колонии общего режима для Раковой, Зуеву просил назначить 6,5 лет лишения свободы», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что гражданскому мужу бывшей виновницы Артуру Стеценко и юрисконсульту «Шанинки» Кристине Крючковой прокурор просил назначить 3 года лишения свободы, управляющему директору ПАО «Сбербанк» Евгению Заку и управляющему директору дивизиона «Цифровые платформы образования» ПАО «Сбербанк» Максиму Инкину 3,5 года, а проректору Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ (РАНХиГС) Ивану Федотову 5,5 лет лишения свободы.
Прения продолжатся во вторник 6 февраля, где как ожидается выступит сторона защиты.
Фигуранты дела обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере с использованием своего служебного положения, организованной группой. По версии следствия, Ракова, являясь гендиректором Фонда новых форм развития образования (ФНФРО), вместе с и.о. генерального директора фонда Инкиным с июня 2017 по ноябрь 2018 года обеспечили заключение между фондом и Стеценко фиктивных трудовых договоров и дополнительных соглашений к ним. На основании этих документов Стеценко, который в действительности не работал, получил как зарплату и иные выплаты более 7,7 миллиона рублей.
В дальнейшем, как полагает следствие, обеспечив в сентябре 2018 года заключение фиктивного трудового договора с ФИРО РАНХиГС, Ракова организовала хищение бюджетных средств более чем на 2,1 миллиона рублей, а заместитель гендиректора фонда Зак фиктивно трудоустроил в организацию своего знакомого, похитив таким образом более чем 2,8 миллиона рублей.
Когда Ракова была замминистра просвещения, она с соучастниками с февраля 2018 по май 2019 года обеспечила фиктивное трудоустройство 12 сотрудников Минпросвещения России на должности научных сотрудников в РАНХиГС, причинив академии ущерб более чем на 20 миллионов рублей, уточняется в сообщении.
Кроме того, Ракова вместе с Инкиным, Заком, ректором Московской высшей школы социальных и экономических наук Зуевым, исполнительным директором того же учебного учреждения Крючковой и неустановленными соучастниками в сентябре 2019 года обеспечили заключение фиктивных договоров между фондом и «Шанинкой» на выполнение работ и оказание услуг и путем махинаций похитили более чем 21 миллион рублей.