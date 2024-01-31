Для экс-замминистра просвещения Раковой запросили восемь лет колонии

Фигуранты дела обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере с использованием своего служебного положения, организованной группой. По версии следствия, Ракова, являясь гендиректором Фонда новых форм развития образования (ФНФРО), вместе с и.о. генерального директора фонда Инкиным с июня 2017 по ноябрь 2018 года обеспечили заключение между фондом и Стеценко фиктивных трудовых договоров и дополнительных соглашений к ним. На основании этих документов Стеценко, который в действительности не работал, получил как зарплату и иные выплаты более 7,7 миллиона рублей.