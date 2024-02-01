В Нижегородской области обезвредили два беспилотника ВСУ, сообщил источник

«Два дрона ВСУ пытались добраться до Нижнего Новгорода на крайне низких высотах, чтобы быть незамеченными средствами ПВО <…> Оба беспилотных летательных аппарата самолетного типа обезврежены средствами радиоэлектронной борьбы в Кстовском районе Нижегородской области», — сообщил источник.