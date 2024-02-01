Капитана команды КВН из Приморья подозревают в домогательствах к подросткам

Как пишет ТАСС, речь идет якобы о руководителе команды КВН из Владивостока. Об этом журналистам рассказал адвокат фигуранта дела. В Следственном комитете России отмечают, что в социальных медиа сообщается о несогласии с установлением обстоятельств совершения жителем Приморского края противоправных действий сексуального характера в отношении трех девушек, которые на тот момент не достигли 18 лет, то есть были несовершеннолетними.