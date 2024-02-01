Капитана команды КВН из Приморья подозревают в домогательствах к подросткам

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении мужчины, который подозревается в понуждении к действиям сексуального характер трех жительниц Приморского края. Об этом сообщает официальный канал ведомства.
Как пишет ТАСС, речь идет якобы о руководителе команды КВН из Владивостока. Об этом журналистам рассказал адвокат фигуранта дела. В Следственном комитете России отмечают, что в социальных медиа сообщается о несогласии с установлением обстоятельств совершения жителем Приморского края противоправных действий сексуального характера в отношении трех девушек, которые на тот момент не достигли 18 лет, то есть были несовершеннолетними.
Уголовное дело возбуждено по статье 133 УК РФ (понуждение к действиям сексуального характера).
Руководитель СК Александр Бастрыкин запросил у руководителя СУ по Приморскому краю Владимира Фомина доклад об обстоятельствах, которые были уставлены во время расследования.
Напомним, ранее во Владивостоке арестовали главного тренера Федерации лёгкой атлетики Приморья, обвиняемом в развратных действиях в отношении малолетней воспитанницы спортивной секции.