Организатор концертов «Би-2» раскрыл обстоятельства депортации

«Содержались они с пристрастием. Да, это стандартная процедура, но в этой стандартной процедуре есть нюансы, и вот эти нюансы играют основную роль: можно поместить людей в закрытую камеру, можно в открытую, можно в камеру где 80 человек, можно где 10. Мы везде слышали, что звонят из российского консульства и интересуются делом с точки зрения контроля, а не с точки зрения как-то [попытаться его] завершить», — сказал Волков.