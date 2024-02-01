Под Парижем арестовали более 90 фермеров, пытавшихся захватить рынок Ранжис

«Мы не потерпим нарушения общественного порядка и, в конечном счете, атак против полицейских. Это то, что произошло сегодня на Ранжис, когда группа протестующих попыталась туда ворваться. Очевидно, что очерченные МВД “красные линии” были нарушены, люди, участвовавшие в этом, задержаны. Всего было произведено 91 задержание», — сказал он в эфире телеканала.