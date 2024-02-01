Заключенный напал на медиков и избил их в колонии в ЗКО (видео)

Как сообщает телеканал, инцидент произошел в колонии строгого режима в Уральске.
Травмы в результате избиения получили три медработника. Они рассказали, что осужденный не согласился с предложенным ему лечением и начал оскорблять медиков.
Тогда охранник увел его в камеру, однако позже тот вернулся и набросился на медиков. «Этот человек сначала меня материл, я ему сделал замечание. Рядом находился сотрудник колонии и тоже предупредил его. Но тот, не обращая на это внимание, начал меня бить», — рассказал один из пострадавших.
«Он тоже с разбегу налетел на меня и начал бить по пояснице. Прислонил меня к стене и методично избивал», — поделился второй фельдшер.
У медиков большие вопросы к дисциплине в учреждении, где содержатся преступники.
«Я зашел в кабинет, и осужденный сразу же накинулся на меня. Я даже ничего не понял. В этот кабинет я больше не захожу, здесь опасно находится. Здесь все осужденные вольно ходят, как будто в больнице находятся, а не в режимном учреждении», — заявил медработник.
Теперь медики требуют усилить меры безопасности в колонии. По их словам, нужно установить тревожную кнопку и увеличить число тех, кто будет охранять фельдшеров.
В департаменте уголовно-исправительной системы по ЗКО прокомментировали инцидент. В ведомстве сообщили, что уже назначили служебное расследование.
"Действительно, вчера произошел конфликт между медицинским работником и осужденным по вопросу получения медицинского обслуживания. В настоящее время ведется служебное расследование.
Учреждение работает также в штатном режиме, медицинские работники на работе находятся, согласно их функциональным обязанностям.
Я сейчас не могу подробности разглашать, но хочу заверить, что медицинские работники, они находятся под сопровождением, в медицинской части военнослужащие находятся", — заявил заместитель начальника ДУИС по ЗКО Аскар Тлегенов.