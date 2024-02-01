Заключенный напал на медиков и избил их в колонии в ЗКО (видео)

Тогда охранник увел его в камеру, однако позже тот вернулся и набросился на медиков. «Этот человек сначала меня материл, я ему сделал замечание. Рядом находился сотрудник колонии и тоже предупредил его. Но тот, не обращая на это внимание, начал меня бить», — рассказал один из пострадавших.