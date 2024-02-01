В Октябрьском округе Иркутска вода залила несколько важных улиц

Сигнал о прорыве водопровода и выходе воды на проезжую часть поступил в ЕДДС в 3 часа ночи. На место прибыли аварийные бригады «Водоканала» и теплосетей. МУП «Иркутскавтодор» приступило к очистке и посыпке улиц. Ведётся откачка воды из колодцев. Место прорыва пока не определено.