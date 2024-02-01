Обманутый мошенниками приморец нанял юриста, и тот тоже оказался мошенником

Мужчина нашёл в интернете объявление об инвестициях в криптовалюту и по инструкции мошенников за неделю перевёл им свыше 600 тысяч рублей. Деньги кончились, и он продал автомобиль за 150 тысяч рублей, а средства тоже перевёл на счета злоумышленников.