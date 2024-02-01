Обманутый мошенниками приморец нанял юриста, и тот тоже оказался мошенником

Житель Дальнереченска дважды попался на разных мошеннических схемах — сначала на псевдоинвестициях, затем на поддельной юридической помощи, сообщили в Telegram-канале прокуратуры Приморского края.
Мужчина нашёл в интернете объявление об инвестициях в криптовалюту и по инструкции мошенников за неделю перевёл им свыше 600 тысяч рублей. Деньги кончились, и он продал автомобиль за 150 тысяч рублей, а средства тоже перевёл на счета злоумышленников.
Сам же мужчина начал искать в Сети специалиста, чтобы вернуть похищенные деньги. Нанятый «юрист» сообщил, что средства нашлись за границей, поэтому нужно перевести 640 тысяч рублей на безопасный счёт в иностранном банке.
После перевода средств лжеюрист перестал выходить на связь, и житель Приморья понял, что его снова обманули. Расследование уголовных дел о мошенничестве и установление виновных контролирует Дальнереченская межрайонная прокуратура.