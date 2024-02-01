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Новое кровавое нападение всерьез напугало многих приморцев — подробности

Охотнадзор уже выехал на место ЧП.

Очередной случай выхода тигра к жилым домам зафиксирован в Приморье, что всерьез напугало многих местных жителей, сообщает ИА PrimaMedia. На этот раз не обошлось без жертв.

О произошедшем рассказал житель села Яконовка, где все и произошло. Мужчина снял на видео задавленного тигром жеребенка. Все случилось в ночь на 1 февраля. По версии автора ролика, хищник наведался в населенный пункт и напал на домашнее животное.

«Охотнадзор выехал на место», — ответили корр. ИА PrimaMedia в Центре «Тигр».

Редакция также запросила комментарий у ведомства.

Сообщать о конфликтных ситуациях с дикими животными можно на телефон горячей линии Госохотнадзора: 8 (423) 239−09−90.

флора и фауна