Новое кровавое нападение всерьез напугало многих приморцев — подробности

Очередной случай выхода тигра к жилым домам зафиксирован в Приморье, что всерьез напугало многих местных жителей, сообщает ИА PrimaMedia. На этот раз не обошлось без жертв.
О произошедшем рассказал житель села Яконовка, где все и произошло. Мужчина снял на видео задавленного тигром жеребенка. Все случилось в ночь на 1 февраля. По версии автора ролика, хищник наведался в населенный пункт и напал на домашнее животное.
«Охотнадзор выехал на место», — ответили корр. ИА PrimaMedia в Центре «Тигр».
Редакция также запросила комментарий у ведомства.
Сообщать о конфликтных ситуациях с дикими животными можно на телефон горячей линии Госохотнадзора: