Над Белгородской и Курской областями нейтрализовали пять беспилотников

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Силы ПВО перехватили и уничтожили четыре украинских беспилотника над Белгородской областью и еще один — над Курской, сообщили в Минобороны России.