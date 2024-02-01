Водителя Toyota будут судить за ДТП с тремя погибшими в Новосибирской области

Авария, в обстоятельствах которой предстоит разобраться суду, произошло 9 марта прошлого года в Ордынском районе. По данным следствия, около 17:30 в снежную погоду 58-летний водитель Toyota обгоняя следовавший впереди него рейсовый автобуса Kia с пассажирами, выехал на встречную полосу, где столкнулся с Honda. От удара автомобиль Honda отбросило на автобус.



В результате ДТП водитель Honda и два его пассажира, в том числе маленький ребенок, от полученных травм скончались на месте происшествия. Еще одному ребенку причинен тяжкий вред здоровью.



Водителю Toyota предъявили обвинение по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть трех лиц и причинение тяжкого вреда здоровью человека), ему грозит до семит лет лишения свободы.



Илья Николаев.