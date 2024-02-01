В Омске нашли подозреваемую в убийстве новорожденной, чье тело обнаружили в мусорном баке

По предварительной версии правоохранительных органов, фигурантка завернула девочку, которая родилась живой и доношенной, в полиэтиленовые пакеты и вместе с мусором выбросила в контейнер во дворе дома, а причиной смерти малышки стала асфиксия. Вскоре подозреваемая отвезла к родственникам в Большереченский район двоих детей, а сама поменяла место жительства, переехав в арендованную квартиру в Чкаловском поселке, что в Октябрьском округе, чтобы скрыться от правоохранительных органов, добавили в пресс-службе.