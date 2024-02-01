В Омске нашли подозреваемую в убийстве новорожденной, чье тело обнаружили в мусорном баке

«Сравнительный анализ взятого у нее образца буккального эпителия подтвердил ее родство с новорожденной девочкой», — прокомментировали в региональном Следкоме.
По предварительной версии правоохранительных органов, фигурантка завернула девочку, которая родилась живой и доношенной, в полиэтиленовые пакеты и вместе с мусором выбросила в контейнер во дворе дома, а причиной смерти малышки стала асфиксия. Вскоре подозреваемая отвезла к родственникам в Большереченский район двоих детей, а сама поменяла место жительства, переехав в арендованную квартиру в Чкаловском поселке, что в Октябрьском округе, чтобы скрыться от правоохранительных органов, добавили в пресс-службе.
«Женщина допрошена и дала подробные показания, пояснив, что ребенок был нежеланным, в связи с чем она скрывала от всех беременность, а после домашних родов в ванной, дождалась, когда девочка, находившаяся в воде, перестала подавать признаки жизни, положила новорожденную в пакет и выкинула в мусорный контейнер», — также указано в официальном сообщении СУ СКР по Омской области.
При каких именно обстоятельствах скончался ребенок, покажет повторная экспертиза.
Как добавили в пресс-службе следственного управления, подозреваемой предъявлено обвинение в убийстве матерью новорожденного, проводятся следственные действия; следствие обратилось в суд с ходатайством об избрании задержанной меры пресечения в виде домашнего ареста.