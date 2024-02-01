В многоэтажном доме в Екатеринбурге неизвестные устроили поджог

«Поступило сообщение о пожаре по адресу: Свердловская область, Екатеринбург, улица Большакова», — рассказали в ведомстве.
На месте выяснилось, что пожар произошел в 9-этажном жилом доме. Причиной пожара стал поджог мусора на последнем этаже дома. По данным СМИ, загорелась покрышка, которую подожгли неизвестные.
Прибывшие пожарные эвакуировали из дома 31 человека, среди которых шестеро детей.
«В тушении пожара были задействованы 4 единицы техники, 16 человек личного состава», — отметили в МЧС.
Огонь локализован и потушен. О наличии пострадавших не сообщается.
Ранее «ФедералПресс» писал, что недалеко от Екатеринбурга загорелся цех, в котором готовили некоторые продукты для сети «Жизньмарт». Как позже выяснилось, пострадало помещение, где производили шашлык.