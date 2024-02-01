В многоэтажном доме в Екатеринбурге неизвестные устроили поджог

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 февраля, ФедералПресс. В Екатеринбурге в многоквартирном доме загорелся мусор на лестничной площадке. Прибывшие на место ЧП пожарные эвакуировали 31 человека из здания. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.