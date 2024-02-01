В Омской области 7-летнего ребёнка покусала соседская собака

Прокуратура Тевризского района Омской области по обращению местного жителя провела проверку по факту нападения собаки на его 7-летнего сына. В сентябре прошлого года мальчик гулял по улице и его укусила собака соседки.
Причинение вреда здоровью несовершеннолетнему произошло из-за халатного отношения хозяйки животного, отсутствия контроля и непринятии должных мер по изоляции собаки от посторонних.
Прокурор направил в суд иск о взыскании с хозяйки собаки компенсации морального вреда в размере 15 тысяч рублей. Суд в полном объёме удовлетворил требования.