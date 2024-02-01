В Новосибирске в ДТП с фонарным столбом погиб 33-летний водитель «Хонды»

33-летний водитель погиб в аварии на улице Станционной в Новосибирске. Об этом сообщили в ГИБДД города.
В результате аварии с фонарным столбом погиб водитель автомобиля марки «Хонда». Световая опора оказалась на пути иномарки, которая по неизвестным причинам потеряла управление. Происшествие случилось в Ленинском районе города в 2:45 ночи 1 февраля.
По предварительной информации, 33-летний водитель «Хонда Интегра» двигался по улице Станционной со стороны площади Энергетиков в направлении улицы 2-я Станционная. В районе дома № 42 он потерял управление и столкнулся с фонарным столбом. В результате аварии водитель получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия.
На месте ДТП работали сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа, которые выясняют обстоятельства произошедшего.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что водитель Хонды пострадала в тройном ДТП на Бердском шоссе в Новосибирске.