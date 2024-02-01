В Новосибирске в ДТП с фонарным столбом погиб 33-летний водитель «Хонды»

По предварительной информации, 33-летний водитель «Хонда Интегра» двигался по улице Станционной со стороны площади Энергетиков в направлении улицы 2-я Станционная. В районе дома № 42 он потерял управление и столкнулся с фонарным столбом. В результате аварии водитель получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия.