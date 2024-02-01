На Шри-Ланке красноярская туристка хотела сделать фото и выпала из поезда

Добавим, поезда на Шри-Ланке не имеют дверей. Пассажирам нередко приходится ехать у открытого выхода, когда в вагоне не хватает места. Ради красивых снимков туристы намеренно высовываются из вагонов. При этом высок шанс выпасть или удариться о столб или шлагбаум.