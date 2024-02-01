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На Шри-Ланке красноярская туристка хотела сделать фото и выпала из поезда

На Шри-Ланке туристка из Красноярска выпала на ходу из поезда, пытаясь сделать эффектное селфи. Девушка находится в тяжелом состоянии, сообщает «7 канал Красноярск».
Источник: Reuters

Поезд, на котором ехала 25-летняя красноярка, направлялся их Хиккадувы в Эллу. Туристка планировала провести в городе один день. После падения девушку доставили в больницу в Демодаре.

Добавим, поезда на Шри-Ланке не имеют дверей. Пассажирам нередко приходится ехать у открытого выхода, когда в вагоне не хватает места. Ради красивых снимков туристы намеренно высовываются из вагонов. При этом высок шанс выпасть или удариться о столб или шлагбаум.

Ранее в Таиланде турист из Красноярского края упал с байка под колеса грузовика. Сейчас власти разыскивают его родственников, чтобы передать им тело и вещи погибшего.

несчастный случай