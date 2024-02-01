Пассажирские катера в Севастополе остановили движение

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев — РИА Новости Крым. Пассажирские катера на в Севастополе не осуществляют движение в четверг утром. Об этом предупредили в городском департаменте транспорта.
«Катер на линии Графская пристань -Троицкая и Артбухта — Северная не осуществляет движение. Просим учитывать информацию при планировании поездок», — предупредили в ведомстве.
При этом с Графской пристани на Северную каждые полчаса курсирует дежурный катер и паром.
Накануне в Севастополе на час перекрывали рейд. О причинах приостановки работы морского транспорта не сообщалось. На этой неделе из-за водолазных работ останавливали работу паромов и катеров в связи с водолазными работами в Артбухте.