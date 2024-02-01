В Башкирии прокуратура накажет виновных в ситуации с «девочкой-маугли»

Напомним, что такое школа, друзья и уроки, 10-летняя Таня (имя изменено — прим. ред.) уже забыла. Все одноклассники девочки перешли в четвертый класс, сама она до сих пор числится в первом. Как выяснилось, нарушая интересы ребенка и ведя асоциальный образ жизни, мать Тани не спешила давать ей образование. Женщина не работала, за ребенком не ухаживала, в доме царила антисанитария, на окнах — плотная темная ткань, прогулки на улице — под запретом. Никто из соседей не знал о существовании девочки, никто никогда ее не видел.