В Башкирии прокуратура накажет виновных в ситуации с «девочкой-маугли»

«В этой связи по поручению прокурора республики организована проверка исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Установлено, что 10-летняя девочка длительное время без уважительных причин не посещала школу, вопреки решению суда о передаче ребенка отцу, оставалась с матерью, которая скрывала ее местонахождение, — сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ. — По выявленным фактам бездействия со стороны должностных лиц образовательной организации, комиссии по делам несовершеннолетних, органа опеки и попечительства, отдела полиции и медицинского учреждения, а также отсутствия надлежащего межведомственного взаимодействия в адрес глав администраций Стерлитамака и Стерлитамакского района, начальника отдела полиции и главного врача районной больницы внесены представления. Инициировано возбуждение административных производств по ст. 19.7 КоАП РФ (“непредставление сведений”)».
Кроме того, органами опеки Стерлитамакского района подготовлено и направлено в суд исковое заявление о лишении родительских прав женщины. Также прокуратура направила материалы проверки в орган предварительного расследования для дачи уголовно-правовой оценки действиям или бездействию должностных лиц указанных органов, учреждений и матери несовершеннолетней по ст. 293 УК РФ («халатность»), ст. 156 УК РФ («неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»). За ходом процессуальной проверки и рассмотрением актов прокурорского реагирования установлен контроль.
Ребенок временно помещен в социальное учреждение.
Напомним, что такое школа, друзья и уроки, 10-летняя Таня (имя изменено — прим. ред.) уже забыла. Все одноклассники девочки перешли в четвертый класс, сама она до сих пор числится в первом. Как выяснилось, нарушая интересы ребенка и ведя асоциальный образ жизни, мать Тани не спешила давать ей образование. Женщина не работала, за ребенком не ухаживала, в доме царила антисанитария, на окнах — плотная темная ткань, прогулки на улице — под запретом. Никто из соседей не знал о существовании девочки, никто никогда ее не видел.
Таню временно разместили в центре «Семья». Сейчас с девочкой работают специалисты. Отец, проживающий в Москве, выехал за дочкой.