Мешок с наркотиками нашли у 45-летнего жителя Волгоградской области

Оперативно-разыскные мероприятия помогли полицейским установить личность подозреваемого. Им оказался 45-летний житель Михайловки. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России, мужчина хранил части конопли в полиэтиленовом мешке. Общий вес изъятого составил почти 250 граммов.
Как пояснил задержанный, запрещенные вещества предназначались для личного потребления.
Сейчас следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ. За незаконное хранение наркотика подозреваемому может грозить до 10 лет лишения свободы.
Жителя Михайловки задержали в порядке ст. 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании меры пресечения.