Выплаты пострадавшим от паводка в Севастополе: кто и сколько получит

«Если, например, мебель подтоплена и, естественно, рассохлась, то она уже не считается мебелью — она утрачена. Есть перечень имущества (за утрату которого положена компенсация — ред.). Это необходимые для жизни вещи: телевизор, холодильник, стол, стул, газовый котел, генератор, различные бытовые приборы, которые, если намокли, их суши не суши — все равно выкидывать надо. Значит надо что-то быстро покупать. Такие выплаты на это у людей и пойдут, чтобы приобрести то, что утратили».