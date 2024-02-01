Спасатели эвакуировали 15 человек из-за пожара в квартире на проспекте Науки

Спасатели эвакуировали из опасной зоны 15 жильцов, сообщили в МЧС по Петербургу.
ЧП произошло глубокой ночью в доме на проспекте Науки. В дежурную часть поступил звонок, что горит двухкомнатная квартира. Сотрудники МЧС оперативно выехали по вызову.
Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Спасатели быстро справились с огнем. В результате инцидента пострадал один человек. Из опасной зоны вывели 15 жильцов. Специалисты устанавливают причины и обстоятельства случившегося.
«МК в Питере» ранее рассказывал, что при пожаре в квартире на улице Рылеева пострадали два человека. Спасателям пришлось выводить из опасной зоны 17 жильцов.