Ледяной дождь ожидается в Нижнем Новгороде 1 февраля

Ледяной дождь ожидается в Нижнем Новгороде и области 1 февраля. Стихия придет в регион в ближайшие 1−3 часа, передает ГУ МЧС по Нижегородской области.
Сейчас в столице Приволжья −2 градуса, к вечеру столбики термометров покажут −1. Утром синоптики передают ледяной дождь, гололед и отложения мокрого снега — такая ситуация может сохраниться до вечера.
Нижегородцам рекомендуют без надобности е выходить на улицу, держаться подальше от проводов и слабоукрепленных конструкций и не парковать вблизи них машины.