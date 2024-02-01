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Ледяной дождь ожидается в Нижнем Новгороде 1 февраля

Также ожидаются гололед и отложения мокрого снега.
Сейчас в Сакраменто: +13° 4 м/с 72% 752 мм рт. ст. +13°
Источник: Комсомольская правда

Ледяной дождь ожидается в Нижнем Новгороде и области 1 февраля. Стихия придет в регион в ближайшие 1−3 часа, передает ГУ МЧС по Нижегородской области.

Сейчас в столице Приволжья −2 градуса, к вечеру столбики термометров покажут −1. Утром синоптики передают ледяной дождь, гололед и отложения мокрого снега — такая ситуация может сохраниться до вечера.

Нижегородцам рекомендуют без надобности е выходить на улицу, держаться подальше от проводов и слабоукрепленных конструкций и не парковать вблизи них машины.