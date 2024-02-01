В Сочи полицейские помешали женщине прыгнуть с моста

В Сочи в Хостинском районе женщина хотела спрыгнуть с моста. Сделать это ей помешали сотрудники правоохранительных органов.



Как рассказали в пресс-службе УВД по Сочи, госавтоинспекторы заметили гражданку, когда она перелезла через ограждение, установленное на объекте инфраструктуры. Стражи порядка вступили в переговоры с женщиной, чтобы не допустить трагедии.



В итоге 37-летняя жительница города-курорта была спасена. После этого ее передали врачам, которые прибыли к мосту. Жизни женщины на данный момент ничто не угрожает.



Ранее «НК» писала, что в конце января в Сочи сноубордисты чудом спасли райдера, застрявшего под большим слоем снега. Лавину в районе Шумихинских скал спровоцировал сам пострадавший.