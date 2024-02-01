Утром 1 февраля в Воронежской области сбили два украинских беспилотника

Утром 1 февраля два вражеских дрона сбили военные над Воронежской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Где конкретно уничтожили беспилотники, не сообщается. Губернатор Воронежской области Александр Гусев отметил только, что это произошло в южной части региона, но обошлось без последствий.