Пять членов одной семьи погибли в результате наезда поезда на Gentra

Как сообщили UzNews.uz в Генеральной прокуратуре, 31 января примерно в 20:35 на железнодорожном переезде между станциями «Шурчи» и «Элбаён» произошло ДТП. Пассажирский поезд, следовавший по маршруту Сарыасия — Ташкент, сбил легковой автомобиль Gentra, который выехал на железнодорожную дорогу по собственной невнимательности.