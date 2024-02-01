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Пять членов одной семьи погибли в результате наезда поезда на Gentra

В результате ДТП 5 пассажиров — члены одной семьи, включая троих детей, погибли. Ещё один ребенок и водитель госпитализированы.
Источник: Uznews

Как сообщили UzNews.uz в Генеральной прокуратуре, 31 января примерно в 20:35 на железнодорожном переезде между станциями «Шурчи» и «Элбаён» произошло ДТП. Пассажирский поезд, следовавший по маршруту Сарыасия — Ташкент, сбил легковой автомобиль Gentra, который выехал на железнодорожную дорогу по собственной невнимательности.

В автомобиле Gentra находились члены одной семьи. В результате аварии 59-летняя мать водителя, 30-летняя жена водителя и их дети: 13-летняя дочь, 10-летний сын и 6-летняя дочь скончались на месте происшествия.

Сам водитель, а также его 2-летний сын госпитализированы.

Проводится доследственная проверка.