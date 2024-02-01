СКР раскрыл подробности убийства в Махачкале бойца смешанных единоборств Мутаева

Боец смешанных единоборств был застрелен у подъезда своего дома в Махачкале накануне вечером, 31 января. По данным Telegram-канала Shot, нападавший подошел к Магомедрасулу Мутаеву со спины и выстрелил в него из пистолета восемь раз. Рен-ТВ со ссылкой на источники утверждает, что в бойца выстрелили шесть раз, одна из пуль попала ему в голову.