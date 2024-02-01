СКР раскрыл подробности убийства в Махачкале бойца смешанных единоборств Мутаева

«31 января 2024 года в вечернее время неустановленным на данный момент лицом из огнестрельного оружия возле жилого дома, расположенного по улице Гапцахской в Махачкале, был убит 21-летний местный житель», — рассказали в ведомстве, уточнив, что по факту убийства возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105, ч. 2 ст. 222 УК РФ (убийство, незаконный оборот оружия). Сейчас силовики устанавливают подозреваемых в причастности к этому преступлению.
Уточняется, что глава СКР Александр Бастрыкин поручил главе дагестанского управления ведомства представить доклад о ходе расследования убийства Магомедрасула Мутаева.
Боец смешанных единоборств был застрелен у подъезда своего дома в Махачкале накануне вечером, 31 января. По данным Telegram-канала Shot, нападавший подошел к Магомедрасулу Мутаеву со спины и выстрелил в него из пистолета восемь раз. Рен-ТВ со ссылкой на источники утверждает, что в бойца выстрелили шесть раз, одна из пуль попала ему в голову.
Александр Кислов