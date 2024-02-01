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СКР раскрыл подробности убийства в Махачкале бойца смешанных единоборств Мутаева

В следственном управлении Следственного комитета России (СКР) по Дагестану сообщили, что 21-летний боец смешанных единоборств промоушена Fight Nights Магомедрасул Мутаев был убит в Махачкале из огнестрельного оружия, спортсмен скончался по дороге в больницу.

«31 января 2024 года в вечернее время неустановленным на данный момент лицом из огнестрельного оружия возле жилого дома, расположенного по улице Гапцахской в Махачкале, был убит 21-летний местный житель», — рассказали в ведомстве, уточнив, что по факту убийства возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105, ч. 2 ст. 222 УК РФ (убийство, незаконный оборот оружия). Сейчас силовики устанавливают подозреваемых в причастности к этому преступлению.

Уточняется, что глава СКР Александр Бастрыкин поручил главе дагестанского управления ведомства представить доклад о ходе расследования убийства Магомедрасула Мутаева.

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Боец смешанных единоборств был застрелен у подъезда своего дома в Махачкале накануне вечером, 31 января. По данным Telegram-канала Shot, нападавший подошел к Магомедрасулу Мутаеву со спины и выстрелил в него из пистолета восемь раз. Рен-ТВ со ссылкой на источники утверждает, что в бойца выстрелили шесть раз, одна из пуль попала ему в голову.

Убитый спортсмен тренировался в школе Абдулманапа Нурмагомедова, отца бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова. Он выступал в промоушене Fight Nights.

Александр Кислов

СК
расследование