Бывшего топ-менеджера пермского моторного завода задержали в Лондоне

По информации газеты, господин Овсянников был задержан у себя дома 22 января.



Дмитрий Овсянников обвиняется в нарушении санкций и отмывании денег: по данным The Times, он обвиняется во внесении на счет четырех платежей на 65 тыс. ($83 тыс.) и хранении 77,5 тыс. ($98,6 тыс.) «криминальных денежных средств». Королевский суд Саутуорка планирует рассмотреть данное дело 20 февраля.



Ранее в отношении Дмитрия Овсянникова действовали санкции Европейского союза, которые были сняты с него в феврале 2023 года. Власти Великобритании при этом не снимали санкций с господина Овсянникова.



Дмитрий Овсянников с 2010 по 2013 год работал заместителем управляющего директора — директором по экономике и финансам ОАО «Пермский моторный завод» (ныне АО «ОДК — Пермские моторы»). В 2013 году господин Овсянников был назначен заместителем руководителя финансово-экономического департамента ОАО «Объединенная двигателестроительная корпорация». В июле 2016 года указом президента России Владимира Путина Дмитрий Овсянников был назначен и. о. губернатора Севастополя, а через три года освобожден от должности. В ноябре 2020 года господин Овсянников устроил дебош в аэропорту Ижевска, вследствие чего был исключен из партии «Единая Россия».