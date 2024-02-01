МВД прокомментировало информацию о неадеквате с ножом в детсаду Перми

МВД Перми прокомментировало сайту perm.aif.ru информацию о неадекватном мужчине с ножом в детском саду в микрорайоне Балатово в Перми.
В полиции сообщили, что инцидент, действительно, был. Неадекватного мужчину задержали сотрудники полиции.
«В вечернее время 31 января в дежурную часть отдела полиции Индустриального района Перми поступили сообщения от местных жителей о том, что на улице 2-я Гамовская находится мужчина, который ведет себя неадекватно, в руках держит предмет похожий на нож. На место незамедлительно был направлен наряд полиции. Гражданин был задержан и передан медицинским работникам. Предмет у мужчины изъят», — пояснили в полиции.
Как рассказали в городском МВД, сейчас по факту происшествия ведётся проверка. Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего.
Напомним, ранее в соцсетях появилось видео, на котором видно, как неадекватный, похожий на наркомана мужчина, размахивает ножом. Его пытаются остановить трое пермяков. Один из них кричит: «Хватит, Андрей!» Потом мужчину увели сотрудники ДПС.