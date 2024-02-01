МВД прокомментировало информацию о неадеквате с ножом в детсаду Перми

«В вечернее время 31 января в дежурную часть отдела полиции Индустриального района Перми поступили сообщения от местных жителей о том, что на улице 2-я Гамовская находится мужчина, который ведет себя неадекватно, в руках держит предмет похожий на нож. На место незамедлительно был направлен наряд полиции. Гражданин был задержан и передан медицинским работникам. Предмет у мужчины изъят», — пояснили в полиции.