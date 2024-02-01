В Самаре жительницу осудили за серию крупных афер в банках и салонах красоты

В Самаре осудили местную жительницу, которая стала фигуранткой уголовного дела по статьям 159 и 158 УК РФ. Она совершила серию мошенничеств. Об этом сообщила районная прокуратура.
В ходе следствия выяснилось, что в сентябре 2020 года под предлогом помощи в оформлении кредита самарчанка получила от одной из жительниц банковскую карту и похитила с нее 426 тыс. рублей. Она также обманула еще двух женщин, получив на их имена потребительские кредиты в двух банках на суммы 470 тыс. и 1,4 млн рублей.
Кроме того, женщина периодически не оплачивала дорогостоящие процедуры в салонах красоты. В январе 2022 года она посетила студию по наращиванию волос и салоне по контурной пластике лица, а после выполнения процедур сбежала. В результате злоумышленница не заплатила 57 тыс. рублей.
Ранее женщина уже была судима за аналогичные преступления. Суд вынес приговор, признав подсудимую виновной, в виде 3 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.