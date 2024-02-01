В Самаре жительницу осудили за серию крупных афер в банках и салонах красоты

В ходе следствия выяснилось, что в сентябре 2020 года под предлогом помощи в оформлении кредита самарчанка получила от одной из жительниц банковскую карту и похитила с нее 426 тыс. рублей. Она также обманула еще двух женщин, получив на их имена потребительские кредиты в двух банках на суммы 470 тыс. и 1,4 млн рублей.